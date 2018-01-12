Принцип работы фитнес-браслетов

Фитнес – браслеты становятся с каждым годом всё популярнее. Их носят на запястье. Целью этих предметов является отслеживание показателей жизнедеятельности человека, которые передают все данные на личный мобильник, собственный компьютер, планшет или персональный дисплей.

Браслеты Garmin являются одним из лучших вариантов фитнес браслетов. Они созданы и работают на электронике. Браслет имеет акселерометр, который действует, как датчик пространственного позиционирования. Состоит датчик из двух плат, между которыми имеется противовес. Когда тело человека движется, груз перемещается и совершается контакт с электроникой, позволяя считывать активность или бездействие спортсмена. Этот тип браслетов выпустила известная компания Garmin, которая основана на инновационных принципах и расположена в штате Канзас. Несколько инженеров, собравшиеся поиграть в карты в 1989 г. решили создать компанию, целью которой будет создание специального оборудования для услуг связи, и применяемое для навигации. Продукты компании являются инновационными и относятся к разным сферам, таким как:

Автомобильной;

Авиационной;

Морской;

Туристической;

Спортивной;

Для беспроводных приложений.

Компания стала примером быстрого роста и небывалого успеха для многих людей. Все специалисты компании работают на общее дело. Компания достигла успеха из-за того, что сама разрабатывает, выпускает, подвозит на рынок и лично реализует продукцию. В обсуждении каждого нового продукта участвуют все работники компании.

Значительная часть успеха этой организации связана с вкладыванием финансов в инновации. Компания за 10 лет увеличила штат работников до 1000человек, а в 2007 году их стало 7000 чел.

Эта компания, разрабатывая новую продукцию, всегда ставит на первое место интересы потребителей:

Приборы для автомобилей оказывают помощь многим водителям, приехать быстро до своего пункта назначения без особых хлопот.

Приборы для моря предоставляют важную информацию, дополняя морские карты;

Средства для авиации обеспечивают лётчиков нужной информацией;

Устройства для спорта призваны делать эффективными наши шаги при спортивной тренировке;

Приборы, предназначенные для активного движения на отдыхе, будут надёжными в туристических походах, на охоте и других мероприятиях.