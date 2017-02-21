Прославленный хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства

Обладателем американского паспорта спортсмен не является с 2016 года
Прославленный советский и российский хоккеист Павел Буре, долгое время игравший за океаном, отказался от американского гражданства, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Федерального регистра США.
Отмечается, что обладателем американского паспорта спортсмен не является с 2016 года.
Когда он получил гражданство США, не уточняется, как не сообщается и о причинах отказа от паспорта.
За океаном Буре провел 12 сезонов, выступая за клубы НХЛ «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский форвард включен в Зал славы Национальной хоккейной лиги.
Всего он провел в НХЛ 702 игры и набрал 779 (437+342 по системе «гол+пас») очков.
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