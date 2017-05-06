Путин не исключает еще одни Олимпийские игры в России

Прием заявок на проведение Олимпиады в 2028 году начнется в 2019 году

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает подачи Россией заявки на проведение летних Олимпийских игр, сообщает «Дождь».

Об этом Путин сообщил в письменных комментариях историку Дэвиду Миллеру, которые оказались в распоряжении Associated Press.

Президент заявил, что Россия пока не собирается делать какие-либо конкретные заявления: «В 2014 году наша страна успешно провела зимние Олимпийские игры в Сочи. Однако я не исключаю, что Россия подаст заявку на право проведения еще одной Олимпиады».

«Помимо столицы нашей страны, у нас есть ряд городов, которые потенциально могут принять летние Олимпийские игры. Есть Сочи, конечно, Санкт-Петербург и, возможно, Казань. Пока мы не будем делать конкретных заявлений. В 2014 году наша страна успешно приняла зимние Олимпийские игры в Сочи. Однако я не исключаю возможности того, что Россия вновь подаст заявку на право проведения ещё одной Олимпиады», — приводит слова Путина AP.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержит идею проведения Олимпиады-2028 в Санкт-Петербурге.

Летние Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио. На проведение летних игр 2024 года претендуют Париж и Лос-Анжелес. Прием официальных заявок на проведение Олимпиады в 2028 году начнется в 2019 году.

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