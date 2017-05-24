Путин выступил за сокращение финансирования профессионального спорта

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 14:45

Путин выступил за сокращение финансирования профессионального спорта

Путин выступил за сокращение финансирования профессионального спорта

Деньги на это направляются «очень большие, и не всегда обоснованно»

Президент РФ Владимир Путин предложил сократить финансирование профессионального спорта, а деньги направить на создание системы поддержки перспективных спортсменов на федеральном уровне, сообщает «Интерфакс».

«В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. (…) Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования профессионального спорта, во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются», — сказал Путин, выступая на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту.

Он отметил, что деньги при этом направляются «очень большие, и не всегда обоснованно».

По словам президента РФ, создание системы поддержки перспективных спортсменов позволит «выявлять и вести к успеху лучших из лучших».

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