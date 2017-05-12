Путин забросил 7 шайб из 17 на матче Ночной хоккейной лиги

Путин играл в команде победителей
В Сочи завершился матч Ночной хоккейной лиги, в котором принимал участие президент России Владимир Путин.
Игра завершилась со счетом 17:6. Путин играл в команде победителей и забросил семь шайб в ворота соперников.
Президент вышел на лед вместе с губернаторами, предпринимателями и легендами хоккея.
В команде Путина играли глава Минобороны Сергей Шойгу, а также ряд чемпионов: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре и другие.
В состав противников вошли братья Ротенберги, Владимир Потанин, Игорь Бутман и другие.
Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея.
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