Путин забросил 7 шайб из 17 на матче Ночной хоккейной лиги

Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 08:45

Путин забросил 7 шайб из 17 на матче Ночной хоккейной лиги

Путин забросил 7 шайб из 17 на матче Ночной хоккейной лиги

Путин играл в команде победителей

В Сочи завершился матч Ночной хоккейной лиги, в котором принимал участие президент России Владимир Путин.

Игра завершилась со счетом 17:6. Путин играл в команде победителей и забросил семь шайб в ворота соперников. 

Президент вышел на лед вместе с губернаторами, предпринимателями и легендами хоккея.

В команде Путина играли глава Минобороны Сергей Шойгу, а также ряд чемпионов: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре и другие.

В состав противников вошли братья Ротенберги, Владимир Потанин, Игорь Бутман и другие.

Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея.

Материалы по теме

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 08:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии