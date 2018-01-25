«Распахали» снег. В Барнауле прошли соревнования по скийорингу

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 51 20/12/2017

Первые соревнования по скийорингу прошли в новом сезоне 2017/18 годов в Барнауле. Старты состоялись в Научном городке.

Состязания мотолыжных экипажей собрали рекордное число участников – 104 человека. Как показывает практика последних лет, спортсмены всё охотнее приезжают на открытие сезона, которое проходит в рамках «Алтайской зимовки». По словам организаторов, к сравнению, в позапрошлом году в Белокурихе было 60 человек, в 2016-м в Бийске уже 76.

– Вообще, этот сезон ожидается жарким: впервые в Барнауле пройдут многоэтапные соревнования мотолыжников «Кубок Барнаула», чемпионат Алтайского края разыграют в Топчихе, а в Новосибирской области пройдёт ещё пять стартов, – рассказывает Виктор ПАНТЫКИН, главный судья соревнований.

По его словам, участников было так много, что подготовленной на школьном стадионе трассы явно не хватало. Уже в процессе гонок дистанцию буквально «распахали» до земли. К сожалению, это последствия малоснежной зимы. Ладно мотоциклисты, им не так сложно управлять техникой, а вот лыжникам в таких условиях приходится непросто – скольжением такую езду нельзя назвать – одно мучение, но бойцовский дух у спортсменов не отнимать, сниматься со старта никто не собирался.

На соревнования в Барнаул приехали мотолыжники не только со всего Алтайского края, но и из соседней Новосибирской области. Кстати, ребята именно из этого региона, представляющие рабочий посёлок Ордынское, дали «жару» и заткнули многих за пояс. В общекомандном зачёте гонщики из спортивно-технического клуба «Трек» заняли почётное первое место. «Серебро» и «бронза» у барнаульцев – вторыми стали воспитанники клуба автомототуристов «Горизонт», «Барс» – третий.