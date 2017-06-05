«Реал» разгромил «Ювентус» и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Александр
Автор: Александр Июнь 5, 2017 07:46

«Реал» разгромил «Ювентус» и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" разгромил "Ювентус" и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Команда стала первой, кому удалось выиграть Лигу два раза подряд

Мадридский футбольный клуб «Реал» со счетом 4:1 разгромил туринский «Ювентус» в Кардиффе, передает «Р-Спорт».

Агентство пишет, что дубль в составе победившей команды оформил Криштиану Роналду. Его с 12 голами признали лучшим бомбардиром турнира. Еще по одному мячу в ворота соперника отправили Каземиро и Марко Асенсио. Единственный гол «Ювентуса» принадлежит Марио Манджукичу.

Подчеркивается, что «Реал» — это первая команда, которой удалось выиграть Лигу чемпионов дважды подряд.

В прошлом сезоне мадридский клуб по пенальти обыграл мадридский «Атлетико» в финале Лиги в Милане. «Реал» завоевал 12-й трофей и является рекордсменом Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по данному показателю.

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Александр
Автор: Александр Июнь 5, 2017 07:46
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