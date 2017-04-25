Рекорд по спуску в купальниках установили в Шерегеше. Обзор соцсетей

Организаторы подвели итоги GrelkaFest

В Кузбассе подвели итоги фестиваля GrelkaFest, который прошел в Шерегеше с 21 по 23 апреля. На нем был установлен новый рекорд России по спуску с горы в бикини.

В рамках мероприятия прошел увлекательный танцевальный батл и традиционный конкурс красавиц «Мисс Шерегеш» с главным призом поездкой в Милан.

Всего на прошлогодний спуск зарегистрировались 1488 человек, однако 377 человек не были учтены счетной комиссией по причине несоответствия дресс-коду. Самым старшим участником заезда стал 73-летний пенсионер Эдуард Нефедов, а участником из самой отдаленной территории — Кетола Джоел из Нью-Йорка, который живет в 9496 км от Шерегеша.

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