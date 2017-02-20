Рестлер по прозвищу Русский Медведь скончался в Канаде

Он умер в возрасте 74 года. Десять лет спортсмен страдал от болезни печени.
Известный рестлер Иван Колофф по прозвищу Русский Медведь умер в Канаде, ему было 74 года, пишет сайт газеты «Известия».
Как сообщается, последние десять лет спортсмен страдал от болезни печени.
Отметим, что Колофф входил во Всемирную федерацию рестлинга (WWWF). Его дебют состоялся в 1967 году. Через пять лет он одержал победу над Бруно Саммартино и завоевал пояс чемпиона WWWF.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- Горнолыжный сезон на алтайском курорте Белокуриха начнется в декабре 0 11.Ноя
- РУСАДА заявило об искажении слов Анцелиович о допинге в России 0 29.Дек
- Соперник Емельяненко попал в больницу из-за камней в почках 0 19.Фев
- Преимущества всесезонных шин 0 08.Фев
- В Барнауле провели региональный чемпионат по пулевой стрельбе среди ветеранов 0 13.Окт
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Ольга
Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сеструЧитать статью
-
Алина
Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктовЧитать статью
-
Ольга
Светлая память. Жаль, такой хороший человек.Читать статью
-
Ирина
Это бывшая школа N 30?Читать статью
-
катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий