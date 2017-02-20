Рестлер по прозвищу Русский Медведь скончался в Канаде

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 12:45

Рестлер по прозвищу Русский Медведь скончался в Канаде

Рестлер по прозвищу Русский Медведь скончался в Канаде

Он умер в возрасте 74 года. Десять лет спортсмен страдал от болезни печени.

Известный рестлер Иван Колофф по прозвищу Русский Медведь умер в Канаде, ему было 74 года, пишет сайт газеты «Известия». 

Как сообщается, последние десять лет спортсмен страдал от болезни печени.

Отметим, что Колофф входил во Всемирную федерацию рестлинга (WWWF). Его дебют состоялся в 1967 году. Через пять лет он одержал победу над  Бруно Саммартино и завоевал пояс чемпиона WWWF. 

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 12:45
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