Результат – реванш. Последняя домашняя игра года «Университета» – победная

Барнаульский «Университет» в минувшие выходные, 2 и 3 декабря, провёл на домашнем паркете матчи чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги «А».

Немного перебрали

В рамках десятого тура в Барнаул прибыли волейболисты из Стерлитамака – ВК «Тархан». По сути, они являются нашими соседями по турнирной таблице, но на очной ставке силы оказались не настолько равны. Дело ещё и в том, что незадолго до этого в лазарет «Университета» попали два сильнейших игрока – доигровщик Алексей Карпенко и диагональный Сергей Брагин. Что касается гостей, то и они выступили чёрной лошадкой. Во-первых, с прошлого сезона у них значительно обновился состав, а во-вторых, буквально перед вылетом в столицу Алтайского края «Тархан» возглавил новый тренер – Денис Почанин. Также в списках прибывших болельщики могли увидеть доигровщика Ивана Молчанова. В прошлом году он выступал за наш клуб.

Первая игра выдалась непростой. Каждая из партий растягивалась на несколько дополнительных подач, так как никто из соперников просто так не хотел отдавать победу. В итоге стартовый сет гости вырвали со счётом 28:26, второй – 26:24, а вот третий и, как позже выяснилось, заключительный вовсе перевалил за 30 очков – 32:30.

Вся надежда была на повторный матч, и ожидания болельщиков оправдались. Добыть реванш оказалось не просто, но барнаульские волейболисты справились. Уже в стартовой партии они дали отпор «Тархану» – 25:23. Правда, из-за ряда ошибок второй сет гости записали всё-таки на свой счёт -18:25. Это упущение подопечные Ивана Воронкова быстро ликвидировали и в оставшееся время играли куда собраннее. В итоге в двух других партиях (25:17, 25:20) «Университет» вновь был удачливее. Результат – реванш 3:1.

Это были последние домашние матчи нашей команды в уходящем году. Следующий, 11-й тур «студенты» проведут в Грозном 16-17 декабря, где сыграют с ВК «Грозный», а встречи 12-го тура состоятся 21-22 декабря в Георгиевске. Барнаульскую команду примет на своей площадке «Трансгаз-Ставрополь». Дома же болельщики смогут увидеть «Университет» только в январе 2018 года: 13 и 14 января он сыграет с оренбургским «Нефтяником».

Был, да сплыл

Это не все новости касаемо проходящего чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А». Из-за серьёзнейших финансовых проблем с регулярного турнира был вынужден сняться клуб «Прикамье» из Перми. Практически всю первую часть первенства страны он проходил исправно, пусть и жаловался на дефицит средств, но на один из туров в Барнаул команда не явилась, затем не смогла прибыть и в Челябинск. Согласно положению регламента, это послужило основанием для автоматического исключения из списка участников чемпионата. В итоге первый круг пермяки не завершили. Результаты матчей были аннулированы. «Университет» лишили двух техничес- ких побед. Это повлияло на его положение в турнирной таблице. Таким образом, на данный момент он занимает восьмую позицию. В его активе 19 очков.