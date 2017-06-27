Рогозин ответил анекдотом на вопрос об отношении России к санкциям

Он отметил, что санкции заставляют граждан России показывать лучшие качества

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в интервью «Sputnik Сербия» рассказал о том, что в России с иронией относятся к санкциям Запада, сообщает РИА «Новости».

Рогозин охарактеризовал действующие товарно-технологические ограничения «клоунскими» и отметил, что введенные запреты только заставляют граждан России показывать лучшие качества национального характера.

Он вспомнил анекдот, в котором описаны способы того, как заставить представителей разных народов спрыгнуть с моста.

«Французу говорят: вы знаете, что француженки не любят больше французов? Он отвечает: «Кошмар!» — и прыгает с моста. Американцу говорят: вы знаете, что Америка больше не сверхдержава? Он говорит: «О, ноу!» — и прыгает с моста. А русскому говорят: вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя? Естественно, он сразу спрыгнул», — сказал Рогозин.