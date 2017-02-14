Российская фигуристка Радионова не теряет надежды попасть в сборную РФ
Фигуристка стала чемпионкой зимней Универсиады в одиночном катании
Россиянка Елена Радионова не теряет надежды попасть в состав российской сборной на чемпионат мира, пишет ТАСС.
Агентство отмечает, что фигуристка стала чемпионкой зимней Универсиады в Алма-Ате в одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ Радионова набрала 197,24 балла.
Сама спортсменка отметила, что рада своей победе, подчеркнув, что готовилась к старту очень ответственно. Радионова добавила, что в произвольной программе допустила ошибку, которую она намерена устранить к следующим соревнованиям. «Универсиада – это очень важный старт, который дает право конкурировать за место в составе сборной на чемпионат мира, не теряю надежды выступить в Хельсинки», – приводит агентство слова фигуристки.
В заключение она рассказала, что уже начинает подготовку к следующему сезону. В данный момент Радионова подбирает музыку для программ.
ТАСС напоминает, что на чемпионате РФ в Челябинске спортсменка по сумме двух программ набрала 209,24 балла и заняла пятое место.
ЧМ в Хельсинки стартует 29 марта и продлится до 1 апреля.
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