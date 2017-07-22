Российская рапиристка завоевала золото на ЧМ по фехтованию

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 13:46

Российская рапиристка завоевала золото на ЧМ по фехтованию

Российская рапиристка завоевала золото на ЧМ по фехтованию

Это золото стало первым в активе российской сборной на нынешнем первенстве

Российская рапиристка Инна Дериглазова взяла золото чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге, обыграв итальянскую соперницу Аличе Вольпи со счетом 14:13.

У российской спортсменки в активе уже есть две серебряные и две бронзовые медали на мировых первенствах.

Это золото стало первым в активе российской сборной на нынешнем первенстве.

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Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 13:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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