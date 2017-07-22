Российская рапиристка завоевала золото на ЧМ по фехтованию

Это золото стало первым в активе российской сборной на нынешнем первенстве
Российская рапиристка Инна Дериглазова взяла золото чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге, обыграв итальянскую соперницу Аличе Вольпи со счетом 14:13.
У российской спортсменки в активе уже есть две серебряные и две бронзовые медали на мировых первенствах.
Это золото стало первым в активе российской сборной на нынешнем первенстве.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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