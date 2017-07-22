Российская рапиристка завоевала золото на ЧМ по фехтованию

Это золото стало первым в активе российской сборной на нынешнем первенстве



Российская рапиристка Инна Дериглазова взяла золото чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге, обыграв итальянскую соперницу Аличе Вольпи со счетом 14:13.

У российской спортсменки в активе уже есть две серебряные и две бронзовые медали на мировых первенствах.

Это золото стало первым в активе российской сборной на нынешнем первенстве.