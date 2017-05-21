Российская сборная проиграла Канаде в полуфинале мира по хоккею

Россияне забросили две шайбы в ворота противника, но затем проиграли
Сборная России проиграла Канаде со счетом 4: 2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Таким образом, в финал вышла Канада, а Россия будет бороться за бронзу.
Первые два периода встречи вели россияне. Российская команда забросила две шайбы в ворота противника, но пропустили четыре в свои в третьем периоде.
Счет открыл Евгений Кузнецов, вторую шайбу забил Никита Гусев.
В третьем периоде последовало несколько удалений в российской команде. Кроме того, Гавриков получил тяжелую травму и ушел со льда. В итоге сборной Канады удалось сначала сравнять счет, а затем и переломить исход игры.
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