Российская сборная проиграла Канаде в полуфинале мира по хоккею

Россияне забросили две шайбы в ворота противника, но затем проиграли

Сборная России проиграла Канаде со счетом 4: 2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Таким образом, в финал вышла Канада, а Россия будет бороться за бронзу.

Первые два периода встречи вели россияне. Российская команда забросила две шайбы в ворота противника, но пропустили четыре в свои в третьем периоде.

Счет открыл Евгений Кузнецов, вторую шайбу забил Никита Гусев.

В третьем периоде последовало несколько удалений в российской команде. Кроме того, Гавриков получил тяжелую травму и ушел со льда. В итоге сборной Канады удалось сначала сравнять счет, а затем и переломить исход игры.