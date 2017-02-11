Российские биатлонисты решили позвать на чай Фуркада, чтобы помириться

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 12:45

Российские биатлонисты решили позвать на чай Фуркада, чтобы помириться

Российские биатлонисты решили позвать на чай Фуркада, чтобы помириться

По мнению Касперовича совместное чаепитие поможет примирению спорстменов

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил о своем намерении пригласить на чай французского спортсмена Мартена Фуркада. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Есть идея пригласить французов к себе попить чай, пообщаться. Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу», — сказал тренер.

По словам Касперовича, такой шаг поможет сделать обстановку в биатлоне более доброй. 

Как сообщалось ранее, французский биатлонист сбил российского спортсмена Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Кроме этого, на финише он «подрезал» Антона Шипулина. Таким образом, лишив его право бороться за второе место. После этого российские спортсмены не стали жать ему руку, а Фуркад, в свою очередь, демонстративно покинул церемонию награждения.
 

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Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 12:45
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