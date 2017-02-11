Российские биатлонисты решили позвать на чай Фуркада, чтобы помириться
По мнению Касперовича совместное чаепитие поможет примирению спорстменов
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил о своем намерении пригласить на чай французского спортсмена Мартена Фуркада. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
«Есть идея пригласить французов к себе попить чай, пообщаться. Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу», — сказал тренер.
По словам Касперовича, такой шаг поможет сделать обстановку в биатлоне более доброй.
Как сообщалось ранее, французский биатлонист сбил российского спортсмена Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Кроме этого, на финише он «подрезал» Антона Шипулина. Таким образом, лишив его право бороться за второе место. После этого российские спортсмены не стали жать ему руку, а Фуркад, в свою очередь, демонстративно покинул церемонию награждения.
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