Российские биатлонисты решили позвать на чай Фуркада, чтобы помириться

По мнению Касперовича совместное чаепитие поможет примирению спорстменов

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил о своем намерении пригласить на чай французского спортсмена Мартена Фуркада. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Есть идея пригласить французов к себе попить чай, пообщаться. Достаточно ли будет чая, чтобы помириться? Тренерам нальем водки. Шучу», — сказал тренер.

По словам Касперовича, такой шаг поможет сделать обстановку в биатлоне более доброй.

Как сообщалось ранее, французский биатлонист сбил российского спортсмена Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Кроме этого, на финише он «подрезал» Антона Шипулина. Таким образом, лишив его право бороться за второе место. После этого российские спортсмены не стали жать ему руку, а Фуркад, в свою очередь, демонстративно покинул церемонию награждения.

