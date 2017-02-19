Российские биатлонисты сами спели гимн на награждении в Австрии

Самостоятельно гимн исполняли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин
Российские биатлонисты Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин самостоятельно исполнили гимн России на церемонии награждения мужской сборной на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом пишет «Интерфакс».
Это произошло из-за того, что организаторы перепутали гимн России. Во время церемонии начала звучать «Патриотическая песня» Михаила Глинки, которая была гимном Российской федерации с 1991 по 2000 год.
Организаторы сослались на технические неполадки. Микрофон россиянам вынес комментатор Дмитрий Губеринев.
Отметим, что российские спортсмены выиграли мужскую эстафету 4х7,5 км, преодолев дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд с тремя промахами. Второе место досталось Франции, а третье- Австрии.
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