Российские биатлонисты сами спели гимн на награждении в Австрии

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 08:45

Российские биатлонисты сами спели гимн на награждении в Австрии

Российские биатлонисты сами спели гимн на награждении в Австрии

Самостоятельно гимн исполняли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин

Российские биатлонисты Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин самостоятельно исполнили гимн России на церемонии награждения мужской сборной на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом пишет «Интерфакс».

Это произошло из-за того, что организаторы перепутали гимн России. Во время церемонии начала звучать «Патриотическая песня» Михаила Глинки, которая была гимном Российской федерации с 1991 по 2000 год.

Организаторы сослались на технические неполадки. Микрофон россиянам вынес комментатор Дмитрий Губеринев.

Отметим, что российские спортсмены выиграли мужскую эстафету 4х7,5 км, преодолев дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд с тремя промахами. Второе место досталось Франции, а третье- Австрии.

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Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 08:45
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