Российские хоккеисты обыграли немецкую сборную накануне 9 мая

Александр
Автор: Александр Май 9, 2017 14:45

Российские хоккеисты обыграли немецкую сборную накануне 9 мая

Российские хоккеисты обыграли немецкую сборную накануне 9 мая

Капитан сборной получил травму, а российские болельщики облили немецкого форварда пивом

Хоккеисты сборной России 8 мая 2017 года обыграли хозяев чемпионата мира — сборную Германии. Счет составил 6:3. Таким образом, это уже третья победа подряд российской сборной на чемпионате. Ранее россияне победили команды из Швеции (2:1 по буллитам) и Италии (10:1).

Однако без потерь не обошлось: капитан команды Сергей Мозякин получил травму. Сейчас у него подозревают сотрясение головного мозга. По данным «Р-Спорт», полное обследование капитан пройдет 10 мая. Тогда и решится вопрос о дальнейшем участии Мозякина в чемпионате. 

Причиной травмы капитана сборной России стал форвард немецкой команды Патрик Хагер, который слишком агрессивно встретил Мозякина в одном из эпизодов. После этого инцидента Хагер был удален до конца матча, а главный тренер российской сборной Олег Знарок выразил надежду, что Хагера ждёт дисквалификация.

Российские болельщики не стали ждать так долго и облили Хагера пивом по пути в раздевалку. 

На данный момент сборная России лидирует в группе A. В ее активе 8 очков. Следующий матч состоится 11 мая с командой Дании.

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Александр
Автор: Александр Май 9, 2017 14:45
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