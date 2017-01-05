Российские хоккеисты проиграли американцам по буллитам на молодежном ЧМ
Наша дружина проиграла матч по буллитам
Хоккеисты молодежной сборной России в серии буллитов проиграла американцам в полуфинале чемпионата мира, проходящего в Канаде.
Как пишет «Р-спорт», игра завершилась со счетом 4-3. Причем в основное время две шайбы забросил Колин Уайт. Еще один гол на счету Люка Канина</strong>.
В составе сборной России забросить шайбы в ворота американцев смогли Кирилл Капризов (на 12-ой минуте) и дважды Денис Гурьянов (на 22-ой и 47-ой минутах).
Кроме того, на 46-й минуте российский голкипер Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера.
В ходе десятиминутного овертайма соперники не смогли забросить шайбы друг другу, а в серии буллитов точнее оказалась команда США. Победу американцам принес бросок Троя Терри.
Матч за третье место и финал пройдут 5 января. Во втором полуфинале в четверг встретятся сборные Канады и Швеции.
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