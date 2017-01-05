Российские хоккеисты проиграли американцам по буллитам на молодежном ЧМ

Наша дружина проиграла матч по буллитам

Хоккеисты молодежной сборной России в серии буллитов проиграла американцам в полуфинале чемпионата мира, проходящего в Канаде.

Как пишет «Р-спорт», игра завершилась со счетом 4-3. Причем в основное время две шайбы забросил Колин Уайт. Еще один гол на счету Люка Канина</strong>.

В составе сборной России забросить шайбы в ворота американцев смогли Кирилл Капризов (на 12-ой минуте) и дважды Денис Гурьянов (на 22-ой и 47-ой минутах).

Кроме того, на 46-й минуте российский голкипер Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера.

В ходе десятиминутного овертайма соперники не смогли забросить шайбы друг другу, а в серии буллитов точнее оказалась команда США. Победу американцам принес бросок Троя Терри.

Матч за третье место и финал пройдут 5 января. Во втором полуфинале в четверг встретятся сборные Канады и Швеции.