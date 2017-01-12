Российские и чешские хоккеистки подрались на ЧМ до 18 лет. Видео

Потасовка произошла в третьем периоде четвертьфинальной встречи

Игроки российской и чешской сборных устроили массовую потасовку во время матча молодежного чемпионата мира по хоккею среди девушек до 18 лет, пишет RT.

Отмечается, что драка произошла в третьем периоде четвертьфинальной встречи. На этот момент россиянки вели со счетом 2:0. Голами отметились Оксана Братищева и Нина Пирогова</strong>.

После удаления у соперниц и вбрасывания в чужой зоне хоккеистки из Чехии активно пытались реализовать численное превосходство, в том числе агрессивно действуя на пятачке.

В результате все закончилось дракой.

Эпизод с потасовкой начинается на записи в 2:12:10.

Life добавляет, что в кулачном бою россиянки одержали верх.