Российские и чешские хоккеистки подрались на ЧМ до 18 лет. Видео

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 23:45

Российские и чешские хоккеистки подрались на ЧМ до 18 лет. Видео

Российские и чешские хоккеистки подрались на ЧМ до 18 лет. Видео

Потасовка произошла в третьем периоде четвертьфинальной встречи

Игроки российской и чешской сборных устроили массовую потасовку во время матча молодежного чемпионата мира по хоккею среди девушек до 18 лет, пишет RT.

Отмечается, что драка произошла в третьем периоде четвертьфинальной встречи. На этот момент россиянки вели со счетом 2:0. Голами отметились Оксана Братищева и Нина Пирогова</strong>.

После удаления у соперниц и вбрасывания в чужой зоне хоккеистки из Чехии активно пытались реализовать численное превосходство, в том числе агрессивно действуя на пятачке.

В результате все закончилось дракой. 

Эпизод с потасовкой начинается на записи в 2:12:10.

Life добавляет, что в кулачном бою россиянки одержали верх.

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 23:45
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