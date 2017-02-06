Российские лыжники устроили шоу на финише молодежного ЧМ в США

Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 11:45

Российские лыжники устроили шоу на финише молодежного ЧМ в США

Российские лыжники устроили шоу на финише молодежного ЧМ в США

Россияне оторвались так сильно, что начали дурачиться перед финишем и попытались синхронно завершить гонку

Российские скиатлонисты Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов стали триумфаторами молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам в США. Спортсмены заняли весь пьедестал, пишет портал «Дни.ру».

На финише россияне поиздевались над своими соперниками. Они так сильно оторвались от преследователей, что перешли на прогулочный шаг под конец гонки и начали хватать друг друга за палки. У самого финиша лыжники остановились и попытались синхронно завершить гонку.

Победителя определила фотофиксация – золото получил Большунов (преодолел 30 км за 1 час 15 минут и 31,5 секунды), серебро – Червоткин (отставание на 0,2 секунды), а бронза досталась Спицову (+0,5).

ТАСС добавляет, что в женском скиатлоне россиянка Яна Кирпиченко заняла третье место. Золотая и серебряная медаль достались норвежке Лотте Венг и Йоанне Матинтало из Финляндии соответственно.

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Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 11:45
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