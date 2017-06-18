Российский боксер Ковалев проиграл реванш Уорду

Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 15:46

Российский боксер Ковалев проиграл реванш Уорду

Российский боксер Ковалев проиграл реванш Уорду

Бой завершился техническим нокаутом

Российский боксер-полутяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO, Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду, передает «Р-Спорт».

Бой, который носил статус матча-реванша, закончился техническим нокаутом в восьмом раунде. На кону поединка были чемпионские пояса WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.

Агентство пишет, что россиянин в восьмом раунде получил удар ниже пояса, после чего американец нанес еще серию ударов. Затем рефери остановил поединок и присудил победу Уорду техническим нокаутом.

Подчеркивается, что Ковалев в этот момент был в сознании и говорил, что готов продолжить схватку.

Напомним, в минувшем году россиянин уступил американскому боксеру на поединке в Лас-Вегасе и лишился чемпионских поясов. Тогда российская сторона выразила несогласие с решением американских судей.

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Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 15:46
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