Российский боксер Ковалев проиграл реванш Уорду

Бой завершился техническим нокаутом
Российский боксер-полутяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO, Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду, передает «Р-Спорт».
Бой, который носил статус матча-реванша, закончился техническим нокаутом в восьмом раунде. На кону поединка были чемпионские пояса WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе.
Агентство пишет, что россиянин в восьмом раунде получил удар ниже пояса, после чего американец нанес еще серию ударов. Затем рефери остановил поединок и присудил победу Уорду техническим нокаутом.
Подчеркивается, что Ковалев в этот момент был в сознании и говорил, что готов продолжить схватку.
Напомним, в минувшем году россиянин уступил американскому боксеру на поединке в Лас-Вегасе и лишился чемпионских поясов. Тогда российская сторона выразила несогласие с решением американских судей.
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