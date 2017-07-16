Российский дуэт синхронисток завоевал золото чемпионата мира в Будапеште

Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь из Китая расположились следом за Россией
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште продолжается очередной соревновательный день. Российские синхронистки пополнили копилку сборной России золотом. Александра Пацкевич и Светлана Колесниченко победили в технической программе, сообщают «Вести».
Российский дуэт безупречно выполнил программу «Джаз» на композицию из мюзикла «Чикаго». Пацкевич и Колесниченко набрали 95,0515.
Следом за Россией расположились китаянки Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь, которые взяли 94,0775 балла.
Третье место занял украинский дуэт Анна Волошина и Елизавета Яхно — 92,6482.
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