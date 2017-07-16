Российский дуэт синхронисток завоевал золото чемпионата мира в Будапеште

Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 19:45

Российский дуэт синхронисток завоевал золото чемпионата мира в Будапеште

Российский дуэт синхронисток завоевал золото чемпионата мира в Будапеште

Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь из Китая расположились следом за Россией

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште продолжается очередной соревновательный день. Российские синхронистки пополнили копилку сборной России золотом.  Александра Пацкевич и Светлана Колесниченко победили в технической программе, сообщают «Вести».

Российский дуэт безупречно выполнил программу «Джаз» на композицию из мюзикла «Чикаго». Пацкевич и Колесниченко набрали 95,0515.

Следом за Россией расположились китаянки Цзян Тинтин и Цзян Вэньвэнь, которые взяли 94,0775 балла.

Третье место занял украинский дуэт Анна Волошина и Елизавета Яхно — 92,6482.

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Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 19:45
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