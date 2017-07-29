Российский пловец Чупков не считает американских спортсменов непобедимыми

Александр
Автор: Александр Июль 29, 2017 09:45

Российский пловец Чупков не считает американских спортсменов непобедимыми

Российский пловец Чупков не считает американских спортсменов непобедимыми

По словам Чупкова, команда россиян является боеспособной, может побеждать и рвать

Чемпион мира Антон Чупков не согласился с тем, что спортсмены из России не могут конкурировать с американцами, пишет «Советский спорт».

Также россиянин добавил, что американская сборная не является «небожителями в плавании». «Небожитель здесь только один — британец Адам Пити. А все остальные — обычные люди, соперники. Со всеми можно бороться», — заявил Чупков, подчеркнув, что спортсмены из РФ это доказали, а также добавив, что они являются боеспособной командой, которая может побеждать и рвать.

Кроме этого, Чупков добавил, что в РФ есть высокая конкуренция в брассе, а также в иных плавательных дисциплинах.

RT добавляет, что днем ранее россиянин завоевал золотую медаль ЧМ в Будапеште в плавании на дистанции 200 метров брассом с результатом 2 минуты 06,96 секунды.

Другой представитель РФ, Илья Хоменко, стал седьмым.

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Александр
Автор: Александр Июль 29, 2017 09:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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