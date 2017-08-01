Российским легкоатлетам запретили петь гимн на стадионах и в отелях
Ранее спортсменам запретили использовать атрибутику и носить одежду, которая каким-либо образом напоминает флаг России
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) запретила российским легкоатлетам включать или самим исполнять гимн России во время выступлений на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне, передает ТАСС.
Согласно регламенту участия нейтральных спортсменов в турнире, легкоатлет не имеет права воспроизводить национальный гимн своей страны с помощью технических средств или а капелла, если он выступает под нейтральным флагом.
Запрет распространяется на территории стадионов, тренировочных и разминочных арен, зон регистрации и даже отелей.
Как сообщалось ранее, ИААФ ввел запрет на демонстрацию флага России.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. ИААФ допустила 16 российских атлетов к участию в спортивных турнирах под нейтральным флагом. После еще восемь россиян получили разрешение на выступление в качестве нейтральных спортсменов.
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