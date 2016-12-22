Россияне проиграли шведам в первом матче Кубка Первого канала

Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 15:45

Россияне проиграли шведам в первом матче Кубка Первого канала

Россияне проиграли шведам в первом матче Кубка Первого канала

Матч прошел в Москве 15 декабря

Российские хоккеисты проиграли команде Швеции в первом матче Кубка Первого канала (второй этап Еврохоккейтура). Матч закончился со счетом 3:1, сообщает газета «Известия».

Напомним, игра прошла накануне в четверг, 14 декабря, в Москве. Первую шайбу шведам забросил Владислав Гавриков. Во втором периоде счет сравнялся. Команда Швеции отомстила в третьем периоде, забросив сразу две шайбы. Авторами шайб стали Симон Бертильссон и Андреас Турессон.

В пятницу, 16 декабря, пройдет игра со сборной Чехии. Начало в 19.00 (мск). 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 15:45
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