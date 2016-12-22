Россияне проиграли шведам в первом матче Кубка Первого канала

Матч прошел в Москве 15 декабря
Российские хоккеисты проиграли команде Швеции в первом матче Кубка Первого канала (второй этап Еврохоккейтура). Матч закончился со счетом 3:1, сообщает газета «Известия».
Напомним, игра прошла накануне в четверг, 14 декабря, в Москве. Первую шайбу шведам забросил Владислав Гавриков. Во втором периоде счет сравнялся. Команда Швеции отомстила в третьем периоде, забросив сразу две шайбы. Авторами шайб стали Симон Бертильссон и Андреас Турессон.
В пятницу, 16 декабря, пройдет игра со сборной Чехии. Начало в 19.00 (мск).
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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галина
А если потратил1000,00руб. сколько компенсацияЧитать статью
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