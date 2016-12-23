Россиянину Тимофею Мозгову вручили перстень чемпиона НБА

Награждение нашего баскетболиста прошло перед матчем его новой команды «Лос-Анджелес Лейкерс» с прежним клубом
Российский центровой Тимофей Мозгов получил перстень чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации перед встречей своей новой команды «Лос-Анджелес Лейкерс» с прежним клубом «Кливленд Кавальерс».
О награждении Мозгова сообщается на официальной странице «Кавальерс» в Twitter. Напомним, что в прошлом сезоне НБА Мозгов в составе «Кливленда» завоевал чемпионский титул.
В этом сезоне он выступает за легендарный клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».
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