«Рождественская гонка» собрала мотолыжников из Барнаула и соседнего региона

После 33-летнего перерыва у краевого Дворца творчества детей и молодежи прошли соревнования по спортивному туризму

«Рождественскую гонку-2018» энтузиасты-мототуристы готовили более года. Надо было очистить трассу от пеньков вырубленных старых деревьев и от строительного мусора. Но в назначенный день на площадке собрались 46 участников соревнований, и строго по расписанию закружилась карусель гонки.

Из-за сильного мороза судейская коллегия сократила время заездов: для самых маленьких (от 9 до 14 лет) до 5 минут, для остальных — до 10 минут. Задача экипажей — намотать на это время как можно больше зачетных кругов.

И зрителям, и спортсменам, и судьям запомнился такой момент: у экипажа из клуба «Мокон «разулось» заднее колесо. И мотор ревет, и колесо крутится, а движения не происходит — шина просто крутится на ободе. Что делать? Пилот не растерялся и побежал рядом с мотоциклом, а лыжник следом за ним. В таком тандеме они пробежали несколько кругов по трассе. В итоге — почетное 4 место и приз «За волю к победе»!

А победителями в личном зачете стали: в классе «Мини» — Рассказов Артем и Хиль Роман (клуб «Барс»), в классе «Юниор» до 16 лет — Хлопуновский Антон и Фролков Алексей (клуб «Горизонт»), в классе «Юниор» до 18 лет — Казаковцев Артем и Филонов Иван («Барс»), в «Народном» классе — Кулешов Николай и Забродин Денис («Барс»), в «Спортивном» — Арефьев Александр и Буров Вадим (клуб «Мокон», село Мочище Новосибирской области). Главный трофей – Кубок гонки — достался сборной клубов «Барс (Барнаул) – « Мокон» (НСО), 2 место у мотоклуба «Барс», 3 место — у клуба «Горизонт».