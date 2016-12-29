РУСАДА заявило об искажении слов Анцелиович о допинге в России

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 01:45

РУСАДА заявило об искажении слов Анцелиович о допинге в России

РУСАДА заявило об искажении слов Анцелиович о допинге в России

В заявлении Российского антидопингового агентства сказано, что слова были вырваны из контекста

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявляет, что журналист газеты New York Times в своем материале о допинге в российском спорте исказил и вырвал из контекста слова и.о главы агентства Анны Анцелиович, передает «Интерфакс».

В РУСАДА поясняют, что во время беседы с журналисткой NYT Ребеккой Руиз Анцелиович сделала замечание, что в отчете, который был опубликован 9 декабря текущего года, Ричард Макларен использовал словосочетание «институциональный заговор» вместо прежнего «государственная система допинга». Тем самым он исключил возможную вовлеченность высшего руководства страны.

Агентство с сожалением отмечает, что Руиз вырвала эти слова из контекста и создала впечатление, будто РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в РФ. В заявлении подчеркивается, что у агентства нет и не могло быть полномочий на признание или отрицание подобного факта. Расследованием по этому делу занимается СК РФ. «Кроме того хотелось бы отметить твердую убежденность РУСАДА, что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения», — цитирует агентство заявление РУСАДА.

Там также подчеркнули, что подтверждают «приверженность принципам борьбы с допингом и продолжают свою деятельность в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Общероссийскими антидопинговыми правилами».

Напомним, ранее американская газета сообщила, что чиновники РФ в интервью впервые признали существование в России допинговой программы. В качестве доказательства издание приводила слова Анцелиович. По версии издания, и.о. главы РУСАДА заявила, что «это был институциональный заговор», однако подчеркнула, что представители высшего руководства в него не вовлекались. Также Анцелиович, пишет газета, была потрясена известиями о системе допинга.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 01:45
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