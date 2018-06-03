С 23 мая в Барнауле начнут проводить тренировки под открытым небом

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Карта развлечений: идеи для досуга в Алтайском крае
Занятия будут проводить профессиональные тренеры
Барнаульцев приглашают 23 мая на тренировку под открытым небом, которые будут пройдить каждую неделю в парке спорта им. А. Смертина.
Горожане могут попробовать себя в таких направлениях, как кросс-тренинг, функциональный тренинг, воркаут, Social dance, йога, пинг-понг. Вести занятия будут профессиональные тренеры. На площадке также будут проводить встречи с интересными людьми города.
Самого активного участника в конце каждого месяца ждет подарок.
Тренировка пройдет в 19:00 по адресу: ул. Энтузиастов, 12в.
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Саша
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Дмитрий Волох
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Дмитрий Волох
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