С 23 мая в Барнауле начнут проводить тренировки под открытым небом

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Карта развлечений: идеи для досуга в Алтайском крае

Занятия будут проводить профессиональные тренеры

Барнаульцев приглашают 23 мая на тренировку под открытым небом, которые будут пройдить каждую неделю в парке спорта им. А. Смертина.

Горожане могут попробовать себя в таких направлениях, как кросс-тренинг, функциональный тренинг, воркаут, Social dance, йога, пинг-понг. Вести занятия будут профессиональные тренеры. На площадке также будут проводить встречи с интересными людьми города.

Самого активного участника в конце каждого месяца ждет подарок.

Тренировка пройдет в 19:00 по адресу: ул. Энтузиастов, 12в.