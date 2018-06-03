С 23 мая в Барнауле начнут проводить тренировки под открытым небом

mavit
Автор: mavit Июнь 3, 2018 17:45

С 23 мая в Барнауле начнут проводить тренировки под открытым небом


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Занятия будут проводить профессиональные тренеры

С 23 мая в Барнауле начнут проводить тренировки под открытым небом

Барнаульцев приглашают 23 мая на тренировку под открытым небом, которые будут пройдить каждую неделю в парке спорта им. А. Смертина.

Горожане могут попробовать себя в таких направлениях, как кросс-тренинг, функциональный тренинг, воркаут, Social dance, йога, пинг-понг. Вести занятия будут профессиональные тренеры. На площадке также будут проводить встречи с интересными людьми города.

Самого активного участника в конце каждого месяца ждет подарок.

Тренировка пройдет в 19:00 по адресу: ул. Энтузиастов, 12в.

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mavit
Автор: mavit Июнь 3, 2018 17:45
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  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

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    Ульяна

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