С 26 по 29 июня через Алтайский край пройдет факельная эстафета «Бег мира»

В 2018 году к эстафете «Бег мира» присоединятся более 100 стран
Алтайский край примет участие в эстафете «Бег мира-2018», которая стартует в июне в Тюмени.
Уникальный проект объединяет как профессиональных спортсменов, так и любителей. Волонтеры передают факел мира из рук в руки как символ дружбы, гармонии и единства.
В «Беге мира» в 2018 году примут участие волонтеры из более чем 100 стран. Протяженность маршрута составляет более 70 тысяч километров, из них 15 тысяч км – в России. На территории Алтайского края эстафета пройдет с 26 по 29 июня.
Справка:
Эстафета «Бег мира» стартовала в 1987 году. За это время участники побывали более чем в 150 странах. Россия присоединилась к акции в 1991 году.
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Комментарии
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
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Зиновий
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