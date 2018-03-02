С 26 по 29 июня через Алтайский край пройдет факельная эстафета «Бег мира»

В 2018 году к эстафете «Бег мира» присоединятся более 100 стран

Алтайский край примет участие в эстафете «Бег мира-2018», которая стартует в июне в Тюмени.

Уникальный проект объединяет как профессиональных спортсменов, так и любителей. Волонтеры передают факел мира из рук в руки как символ дружбы, гармонии и единства.

В «Беге мира» в 2018 году примут участие волонтеры из более чем 100 стран. Протяженность маршрута составляет более 70 тысяч километров, из них 15 тысяч км – в России. На территории Алтайского края эстафета пройдет с 26 по 29 июня.

Справка:

Эстафета «Бег мира» стартовала в 1987 году. За это время участники побывали более чем в 150 странах. Россия присоединилась к акции в 1991 году.