С Олимпиадой и без. Алтайский сноубордист Соболев отправится за медалью

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 6 07/02/2018

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко и конькобежец Виктор Муштаков на Олимпиаду не поедут.

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко, увы, не едет на XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан (Южная Корея), которые стартуют уже на этой неделе, 9 февраля.

План Б

Стоит отметить, что спортсменка всё же была в первоначальном списке Олимпийского комитета России, куда помимо неё записали имена ещё почти 500 атлетов. 22-летняя Кирпиченко блестяще начала этот сезон и имела все шансы на поездку, но что-то, как это часто бывает, пошло не так. Впрочем, у Яны, а точнее тренеров сборной России, был план Б. Вместо Игр в Корее спортсменку делегировали на Молодёжное первенство мира в Швейцарию.

Соревнования проходили в Гомсе. Они стартовали в конце января. Лыжницы и лыжники боролись за награды в двух возрастных категориях: 19-20 и 21-23 года. Сборную России представили почти 30 спортсменов, в том числе наша Яна.

В самом начале мирового первенства были разыграны комплекты медалей в спринте свободным стилем. В категории спортсменок до 23 лет Кирпиченко на отборе вошла в число шести финалистов, а в решающей гонке стала пятой. Тоже довольно неплохой старт.

Следующая дисциплина была назначена на 31 января. В этот день состоялась индивидуальная гонка на десять километров классическим стилем. И вот тут-то спортсменка ЦСП сборных команд Алтайского края раскрылась. Яна показала самые быстрые минуты! 27:46.1 – и это первый результат. Кстати, на пьедестале почёта была ещё одна россиянка – Анна Жеребятьева уступила Кирпиченко всего 13,9 секунды. «Бронза» же досталась хозяйке турнира – Надин Фаендрих (28:15.7).

Соревнования по скиатлону – это 15-километровая гонка, разбитая на две дистанции, – 7,5 километра классическим стилем и столько же свободным – прошли 2 февраля. И это был настоящий триумф российских спортсменок. Первой к финишу пришла Анастасия Седова – 44:03,6. «Серебро» завоевала Наталья Непряева. Она уступила победительнице 10,7 секунды. А вот наша Яна Кирпиченко стала третьей. Отставание от лидера составило 37,2 секунды. Всего же за награды боролись 49 лыжниц.

Таким образом, алтайская спортсменка завоевала на молодёжном первенстве мира две награды: «золото» и «бронзу».

Среди юниоров – лучший

Увы, ещё один явный претендент на участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане – конькобежец Виктор Муштаков также оказался «в пролёте». Он, хоть и показывает неплохие результаты, но соревноваться наравне с более взрослыми и опытными соперниками ещё не в силах. Пока что его уровень – это соревнования юниоров. Так, в конце января на австрийском этапе Кубка мира среди молодёжи в Инсбруке Виктор завоевал сразу три медали в категории нео-сеньоров (до 23 лет).

В забеге на один километр воспитанник СДЮШОР «Клевченя» стал вторым. Его «серебряный» результат – 1 минута 12,69 секунды. Лучшим также стал россиянин – Виктор Лобас был быстрее на 0,54 секунды.

Днём позже Муштаков сам праздновал победу: 500-метровую дистанцию он преодолел всего за 36,22 секунды. Вторым финишную ленту пересёк китаец Лю Ан – 36,33. Бронзовую медаль отхватил конькобежец из России Артём Золотарёв – 36,47.

Ещё одну медаль Виктор завоевал в командном спринте. Общими усилиями наши ребята стали вторыми.

Следующий, и он же финальный этап Кубка мира среди молодёжи пройдёт в марте, в американском Солт-Лейк-Сити.

Шанс есть

Единственным представителем Алтайского края на предстоящих Олимпийских играх в Корее будет сноубордист Андрей Соболев. Если учесть всю ситуацию, которая сложилась вокруг российской сборной, то путёвка ему досталась практически без проблем. Отбор на местном уровне спортсмен прошёл без труда. Оставалось только получить допуск Международного олимпийского комитета, и он пришёл.

В этом сезоне Андрей Соболев становился победителем первого этапа Кубка России в параллельном слаломе. Затем в день своего рождения, 27 ноября, показал лучший результат на этапе Кубка России в параллельном слаломе. В декабре на первом этапе Кубка мира по сноуборду в поворотных дисциплинах наш спортсмен снова стал сильнейшим. После этого был непродолжительный спад, и в январе он снова вернул форму.

Сейчас шансы Андрея Соболева подняться на пьедестал почёта оцениваются очень высоко. Жаль, что у него будет только один шанс. Если на прошлой Олимпиаде в Сочи в программе Игр были и параллельный слалом, и параллельный гигантский слалом, то теперь оставили только второй вариант.

За нашего спортсмена мы будем болеть в самом конце Олимпийских игр. Квалификация состоится 22 февраля, а финал, если Соболев в него пробьётся, перед самым закрытием – 24 февраля.