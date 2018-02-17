Самые лучшие и великие боксеры мира в истории
Бокс издавна является популярным видом спорта, который приобрёл мировую известность ещё в 16-ом веке. В начале своего существования спортсмены пользовались ремнями из натуральной кожи, чтобы защитить себя от ударов бойца, являющегося соперником, а в наше время для этой цели используются перчатки, предназначенные для этого вида спорта.
Чтобы победить соперника, боксёру необходимо наносить, ему удары, до 3-х минут непрерывно, под наблюдением судьи, по — иному его называют (рефери). Игра заканчивается, когда рефери её останавливает для объявления победителя. Кроме этого, он обязан следить за тем, чтобы соблюдались основные правила игры, а также следить за здоровьем соревнующихся. Бокс может быть:
•любительским;
•профессиональным.
В 10-ку самых лучших боксёров, по всему миру, входят имена следующих спортсменов:
1.Мохаммед Али. Данный боец был, как лучший боксёр, так и великий человек, который принял ислам и приобрёл, кроме физической силы ещё и духовную. Сначала, его занятия боксом, были любительские, а с 1960 года, после 6 раундов своей победы над соперником, он перешёл в профессиональный бокс.
2. Ш.Р.Робинсон. Это один из известных миру боец, который мог выступать в нескольких категориях, различаемых по весу спортсменов. И в каждой из них обретал звание чемпиона. Он обладал прекрасной физической силой и множеством боксёрских навыков.
3. Майк Тайсон. Этот боксёр выходил победителем большое количество раз. Он одерживал победы во всех чемпионатах, которые проводились в категории тяжелого веса. Уже в 20 лет обрёл титул чемпиона мира среди тяжеловесов. Он обладает уникальным передвижением по игровому рингу.
4. Мэнни Пакьяо считается одним из современных известных боксёров. Он выступал во многих весовых категориях, в которых выходил победителем.
5.Рокки Марчиано являлся непобедимым чемпионом в категории супертяжелого веса, на протяжении 4-х лет. Он стал прототипом героя в кино, которого исполнял Сильвестр Сталлоне.
6. Джо Луис. Имя этого боксёра вошло в список из 100 наилучших боксёров на протяжении всей истории. Чемпионом стал в период с 1937 г. по 49-ый. Он был первым афроамериканцем добившегося такого успеха.
7. Рой Джонсон-младший одержал победу в 2003 г., когда он получил звание лучшего бойца в категории тяжеловесов.
8.Джордж Форман два раза добивался звания чемпиона мира. Он выступал, как тяжеловес.
9.Шугар Рэй Леонард. Боксёр выступал в пяти различных весовых категориях, в которых выходил победителем.
10. Флойд Мейвезер. Имя этого боксера 6 раз всплывало в прессе, из-за получения высокой награды в боксе.
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