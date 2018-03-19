Самые популярные модели беговых кроссовок Найк Аир Макс

Большая популярность пришла к компании Найк после того, как она создала беговые кроссовки Найк Аир Макс. Именно тогда её начали признавать по всему миру в области профессионального спорта.

Технологическая уникальность данной линии спортивной обуви заключается в рельефной подошве, содержащей подушечки со сжатым воздухом. Как только данная новинка вышла в продажу, её не восприняли и не оценили должным образом. Дизайнеры компании не сдавались и продолжали продвигать своё творение в общество, постоянно акцентируя внимание людей на амортизирующей подошве. Со временем их настойчивость дала положительный результат.

Сегодня у данной серии имеется много хороших моделей, каждая из которых пользуется большим спросом. В основном между собой модели отличаются стилевым оформлением и конструкцией.

Первыми хотелось бы упомянуть Nike Air Max 87, поскольку они являются первой серией, в которой в подошву был интегрирован сжатый воздух. Если конкретней, то его использовали в области пяток. Благодаря такой конструкции амортизация обуви стала намного лучше. В основу подошвы легла мягкая пена и полиуретан, что обеспечивает хорошую ударную нагрузку и надёжное сцепление с практически любой поверхностью. Именно благодаря данным особенностям обувь начала пользоваться большим спросом среди тех, кто занимается спортом на профессиональном уровне.

В 1990-м году фирма создала Nike Air Max 90, тем не менее до Европы эта модель дошла лишь с начала двухтысячных. Основу в моделях данной серии составляют такие материалы, как замша и настоящая кожа. В коллекции имеются модели как для женщин, так и для мужчин. На сайте Stockerman.ru можно подобрать белые мужские и женские кроссовки Nike Air Max 90. Данные кроссовки часто создают в яркой цветовой гамме, внедряя для большего удобства качественную анатомическую стельку, с помощью которой стопе будет комфортно во время бега и других физических нагрузок. Эта серия считается одной из наиболее безопасных. Основную защиту составляет подошва, которая способна заблокировать последствия от возможных ударов. В Nike Air Max 90 ноги хорошо зафиксированы, а шнурки защищены от самопроизвольного развязывания.