Самые популярные виды спорта среди детей назвали в Минспорта России

Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 07:46

Самые популярные виды спорта среди детей назвали в Минспорта России

Самые популярные виды спорта среди детей назвали в Минспорта России

Наименее популярными оказались секции по перетягиванию каната и боулингу

В Министерстве спорта РФ назвали самые популярные виды спорта среди российских детей. Лидирующие позиции в списке наиболее посещаемых секций среди школьников заняли футбол, волейбол, плавание и борьба, сообщает RT.

Наименее популярными оказались секции по перетягиванию каната и боулингу. Как отмечают эксперты, выбор детей в основном зависит от мнения родителей, которые, в свою очередь, интересуются стоимостью обучения. 

Согласно данным Минспорта, футболом в 2016 году занимались 361 тыс. подростков, волейболом — 201 тыс., плаванием — 191 тыс. человек. 

Повышенный интерес к футболу среди подрастающего поколения связан с историей советского и российского футбола, отмечают эксперты. Достаточно также вспомнить, сколько российских болельщиков пришли на Кубок конфедераций на те матчи, где Россия не играла. В целом за последние годы дети стали больше интересоваться всеми видами спорта.

Исследование основано на данных 2016 года.

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Александр
Автор: Александр Июль 20, 2017 07:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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