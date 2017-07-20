Самые популярные виды спорта среди детей назвали в Минспорта России

Наименее популярными оказались секции по перетягиванию каната и боулингу



В Министерстве спорта РФ назвали самые популярные виды спорта среди российских детей. Лидирующие позиции в списке наиболее посещаемых секций среди школьников заняли футбол, волейбол, плавание и борьба, сообщает RT.

Наименее популярными оказались секции по перетягиванию каната и боулингу. Как отмечают эксперты, выбор детей в основном зависит от мнения родителей, которые, в свою очередь, интересуются стоимостью обучения.

Согласно данным Минспорта, футболом в 2016 году занимались 361 тыс. подростков, волейболом — 201 тыс., плаванием — 191 тыс. человек.

Повышенный интерес к футболу среди подрастающего поколения связан с историей советского и российского футбола, отмечают эксперты. Достаточно также вспомнить, сколько российских болельщиков пришли на Кубок конфедераций на те матчи, где Россия не играла. В целом за последние годы дети стали больше интересоваться всеми видами спорта.

Исследование основано на данных 2016 года.