Самый известный футболист Криштиану Роналду прилетел в Казань

Команда прилетела чартерным рейсом из Лиссабона

Самый известный и титулованный футболист Криштиану Роналду прибыл в Казань вместе со сборной Португалии вечером в среду, 14 июня, сообщает сайт газеты «Комсомольская правда».

Известно, что португальские футболисты прибыли чартерным рейсом из Лиссабона. Спортсмены будут жить в отеле «Рамада». Примечательно, что за пару дней до приезда Роналду на стене отеля уже нарисовали огромное граффити с изображением нападающего «Реала».

Толпы болельщиков приветствовали знаменитого футболиста у входа в отель. Позже Роналду поблагодарил жителей Казани за теплый прием в своем Instagram.

Спортсмены прибыли для участия в Кубке Конфедераций. Первый матч сборная Португалии проведет уже 18 июня на «Казань-Арене» против команды Мексики. После этого 21 июня в Москве сыграет с Россией и 24 июня в Санкт-Петербурге со сборной Новой Зеландии.