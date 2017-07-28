Сборная Бразилии по футболу берет уроки русского языка перед ЧМ-2018
Уже проведено два занятия по географии, истории и культуре России, и одно — языковое
Конфедерация футбола Бразилии распорядилась начать обучение русскому языку, чтобы лучше адаптироваться в стране, которая примет чемпионата мира 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил представитель руководства сборной Винисиус Родригес</strong>.
Уроки проводит профессор Элизабет Кольо, и она уже отметила особые успехи в изучении русского языка и культуры у главного тренера команды.
«Основная идея — продемонстрировать нашу заинтересованность в том, чтобы понять, насколько велика и важна культура вашей страны и насколько она красива», — сказал Родригес.
Он сообщил, что уже проведено два занятия по географии, истории и культуре России. Одно занятие было языковое, на котором изучили такие слова как «спасибо», «пожалуйста» и «извините», а также некоторые футбольные термины.
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