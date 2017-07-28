Сборная Бразилии по футболу берет уроки русского языка перед ЧМ-2018

Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 05:46

Сборная Бразилии по футболу берет уроки русского языка перед ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу берет уроки русского языка перед ЧМ-2018

Уже проведено два занятия по географии, истории и культуре России, и одно — языковое

Конфедерация футбола Бразилии распорядилась начать обучение русскому языку, чтобы лучше адаптироваться в стране, которая примет чемпионата мира 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил представитель руководства сборной Винисиус Родригес</strong>.

Уроки проводит профессор Элизабет Кольо, и она уже отметила особые успехи в изучении русского языка и культуры у главного тренера команды.

«Основная идея — продемонстрировать нашу заинтересованность в том, чтобы понять, насколько велика и важна культура вашей страны и насколько она красива», — сказал Родригес.

Он сообщил, что уже проведено два занятия по географии, истории и культуре России. Одно занятие было языковое, на котором изучили такие слова как «спасибо», «пожалуйста» и «извините», а также некоторые футбольные термины.

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Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 05:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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