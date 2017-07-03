Сборная Германии выиграла Кубок конфедерации-2017

Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 23:45

Сборная Германии выиграла Кубок конфедерации-2017

Сборная Германии выиграла Кубок конфедерации-2017

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой национальной команды

Немецкая национальная команда обыграла чилийских футболистов в финале Кубка конфедераций-2017, который проходил в России, и впервые в истории выиграла турнир, пишет РИА Новости.

Матч, состоявшийся в воскресенье, 2 июля, на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:0 в пользу немцев. Автором единственного гола на 20-й минуте стал Ларс Штиндль.

Форварда сборной Германии Тимо Вернер, на счету которого три забитых мяча, признали лучшим бомбардиром турнира. Лучшим голкипером Кубка конфедераций стал вратарь чилийской национальной команды Клаудио Браво. В трех матчах он пропустил два мяча, а в 1/2 финала отразил три послематчевых пенальти.

Подчеркивается, что финальный матч турнира собрал на трибунах более 57 тысяч зрителей, установив новый рекорд посещаемости.

Добавим, что третье место заняла сборная Португалии, обыгравшая мексиканскую команду со счетом 2:1. Российские футболисты не смогли выйти из группы.

Кубок проходил в РФ с 17 июня по 2 июля.

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Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 23:45
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