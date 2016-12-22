Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала

Матч прошел в Москве вечером 16 декабря
Российские хоккеисты одержали победу над Сборной Чехии во втором матче российского этапа Евротура со счетом 5:1. Об этом пишет газета «Известия».
Авторами голов стали Сергей Плотников, Павел Дацюк, Владимир Ткачев, Иван Телегин и Илья Ковальчук.
Чехи смогли забить в ворота российских хоккеистов только одну шайбу. Это сделал игрок «Амура» Томаш Загорна.
Напомним, что в первой игре на турнире сборная России проиграла Швеции (1:3).
Читайте также
- В Алтайском крае провели первенство Сибири по классическим шахматам среди старших юношей и девушек 0 09.Ноя
- Алтайские спортсмены на первенстве России по каратэ 0 08.Дек
- Скоро состоятся соревнования по киберфутболу 0 19.Авг
- Барнаульский «Университет» встречается дома с московским «МГТУ» 0 30.Окт
- На первенстве Высшей хоккейной лиги команда «Алтай» принимает «Славутич» из Смоленска 0 20.Ноя
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
-
Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
-
Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
-
Иван
все по делуЧитать статью
-
first state
ТВАРИ!!!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий