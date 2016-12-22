Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала

Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 22:45

Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала

Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала

Матч прошел в Москве вечером 16 декабря

Российские хоккеисты одержали победу над Сборной Чехии во втором матче российского этапа Евротура со счетом 5:1. Об этом пишет газета «Известия».

Авторами голов стали  Сергей Плотников, Павел Дацюк, Владимир Ткачев, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

Чехи смогли забить в ворота российских хоккеистов только одну шайбу. Это сделал игрок «Амура» Томаш Загорна.

Напомним, что в первой игре на турнире сборная России проиграла Швеции (1:3).

 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 22:45
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