Сборная России по биатлону будет тренироваться в алтайской Белокурихе

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 21:45

Сборная России по биатлону будет тренироваться в алтайской Белокурихе

Сборная России по биатлону будет тренироваться в алтайской Белокурихе

Сборы продлятся до 30 мая

Биатлонисты сборной России начнут подготовку к сезону-2017/18 по индивидуальному плану в алтайской Белокурихе.

Отмечается, что на Алтае команды будут тренироваться до 30 мая. В Белокурихе перед командами будет стоять несколько задач. Тренеры должны будут еще раз детально вместе со спортсменами проанализировать тренировочные планы по подготовке к Олимпийским играм.

На Алтае спортсмены проведут ряд восстановительных мероприятий, проделают работу над подготовкой опорно-двигательного аппарата к тем серьезным нагрузкам, которые будут на следующих сборах. В Белокурихе пройдет и стрелковая работа с привлечением специалиста по стрельбе, рассказал председатель Тренерского совета, вице-президент СБР по спорту, олимпийский чемпион Владимир Барнашов.

«Белокуриха уже подтвердила готовность нас принять. Силами руководителя местного санатория Федора Егоровича Елфимова там создано стрельбище, сделан роллерный круг. В Белокурихе есть возможность проводить тренировки на велосипедах или в бассейне, можно совершать походы в горы – есть все, что нужно для подготовки национальной команды. Тренеры имеют поурочный план на проведение данного сбора», – приводит пресс-служба слова Владимира Барнашова.

Отметим, что Олимпиада 2018 года стартует уже в феврале в корейском городе Пхенчхан.

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Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 21:45
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