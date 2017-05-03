Сборная России по биатлону будет тренироваться в алтайской Белокурихе
Сборы продлятся до 30 мая
Биатлонисты сборной России начнут подготовку к сезону-2017/18 по индивидуальному плану в алтайской Белокурихе.
Отмечается, что на Алтае команды будут тренироваться до 30 мая. В Белокурихе перед командами будет стоять несколько задач. Тренеры должны будут еще раз детально вместе со спортсменами проанализировать тренировочные планы по подготовке к Олимпийским играм.
На Алтае спортсмены проведут ряд восстановительных мероприятий, проделают работу над подготовкой опорно-двигательного аппарата к тем серьезным нагрузкам, которые будут на следующих сборах. В Белокурихе пройдет и стрелковая работа с привлечением специалиста по стрельбе, рассказал председатель Тренерского совета, вице-президент СБР по спорту, олимпийский чемпион Владимир Барнашов.
«Белокуриха уже подтвердила готовность нас принять. Силами руководителя местного санатория Федора Егоровича Елфимова там создано стрельбище, сделан роллерный круг. В Белокурихе есть возможность проводить тренировки на велосипедах или в бассейне, можно совершать походы в горы – есть все, что нужно для подготовки национальной команды. Тренеры имеют поурочный план на проведение данного сбора», – приводит пресс-служба слова Владимира Барнашова.
Отметим, что Олимпиада 2018 года стартует уже в феврале в корейском городе Пхенчхан.
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