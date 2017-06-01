Сборная России по биатлону завершила сборы в алтайской Белокурихе

Александр
Автор: Александр Июнь 1, 2017 19:45

Сборная России по биатлону завершила сборы в алтайской Белокурихе

Сборная России по биатлону завершила сборы в алтайской Белокурихе

Следующий сбор мужская команда проведет в немецком Рупольдинге

Сборная России по биатлону завершила тренировочный сбор, который проходил с начала мая в санатории «Россия» в алтайском городе-курорте Белокуриха.

Как отмечают в Союзе биатлонистов страны, под руководством Андрея Падина и Рикко Гросса в Белокурихе тренировались пять биатлонистов: Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Юрий Шопин.

С женской командой на Алтае работали старший тренер Сергей Коновалов и Николай Загурский. В Белокурихе тренировались: Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина.

В Белокурихе спортсмены проходили восстановительные процедуры, тренировки по стрельбе, лыжероллерам, велосипедам, волейболу, плаванию, занимались в тренажерном зале.

Новая трасса в санатории «Россия» была построена к этому сезону за 12 миллионов рублей. Во время первых дней сборов к сборной страны приехал губернатор Алтайского края Александр Карлин, который высказал надежду, что Министерство спорта выделит еще денег на строительство тренировочной базы на курорте «Белокуриха — 2». Отметим, что национальная команда по биатлону уже не первый год приезжает тренироваться на Алтай. Следующий сбор мужская команда проведет в немецком Рупольдинге.

 

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Александр
Автор: Александр Июнь 1, 2017 19:45
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