Сборная России по гребле приедет в Барнаул готовиться к Олимпиаде-2020

mavit
Автор: mavit Ноябрь 5, 2017 11:45

Сборная России по гребле приедет в Барнаул готовиться к Олимпиаде-2020

Тренировки будут проходить на гребном канале

Сборная России по гребле приедет в Барнаул готовиться к Олимпиаде-2020

Российская сборная по гребному спорту к Олимпиаде в Токио, которая пройдет летом 2020 года, будет готовиться в Барнауле.

Гребной канал станет второй базой при подготовке к Олимпийским играм. Об этом СДЮШОР им. Костенко сообщила Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ. Известно, что на решение повлияли успехи российских гребцов на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Спортсмены провели серию предстартовых тренировок на гребном канале в Барнауле. Стоит также отметить, что объект оснащен современной материально-технической базой, чего нельзя сказать о первой базе.

Первая база «Олимпийская», которая находится в Приморском крае (пос. Лозовой), нуждается в капитальном ремонте.

Сборная России по гребле приедет в Барнаул готовиться к Олимпиаде-2020

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 5, 2017 11:45
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