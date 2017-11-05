Сборная России по гребле приедет в Барнаул готовиться к Олимпиаде-2020
Тренировки будут проходить на гребном канале
Российская сборная по гребному спорту к Олимпиаде в Токио, которая пройдет летом 2020 года, будет готовиться в Барнауле.
Гребной канал станет второй базой при подготовке к Олимпийским играм. Об этом СДЮШОР им. Костенко сообщила Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ. Известно, что на решение повлияли успехи российских гребцов на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Спортсмены провели серию предстартовых тренировок на гребном канале в Барнауле. Стоит также отметить, что объект оснащен современной материально-технической базой, чего нельзя сказать о первой базе.
Первая база «Олимпийская», которая находится в Приморском крае (пос. Лозовой), нуждается в капитальном ремонте.
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