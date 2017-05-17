Сборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017
В плей-офф, место в котором сборная обеспечила себе досрочно, команда вышла со второго места в группе А
Хоккеисты сборной России в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею проиграли национальной команде США. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0).
Российская команда трижды вела в счете. Последнюю шайбу американцы провели в пустые ворота, когда российская команда поменяла вратаря на шестого полевого игрока.
Таким образом, сборная России потерпела первое поражение на турнире. В плей-офф, место в котором она обеспечила себе досрочно, команда вышла со второго места в группе А, у нее 17 очков. Сборная США заняла первое место в группе — 18 очков.
В четвертьфинале сборная России сыграет с командой, которая займет третье место в группе В. Эту строчку пока занимает команда Чехии. У Чехии 11 очков, однако Финляндия (10 очков) имеет игру в запасе с Канадой.
Читайте также
- Барнаульский «Университет» не поедет на переходный турнир за Суперлигу 0
- Этапы проведения ремонта АКПП BMW 0
- Житель Алтайского края победил на Всероссийском чемпионате молодых наездников 0
- Путин признал неэффективность антидопинговой системы в России 0
- В Бийске пройдет VIII открытая городская паралимпийская Спартакиада 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий