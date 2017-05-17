Сборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017

Александр
Автор: Александр Май 17, 2017 14:45

Сборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017

Сборная России по хоккею проиграла команде США на ЧМ-2017

В плей-офф, место в котором сборная обеспечила себе досрочно, команда вышла со второго места в группе А

Хоккеисты сборной России в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею проиграли национальной команде США. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0).

Российская команда трижды вела в счете. Последнюю шайбу американцы провели в пустые ворота, когда российская команда поменяла вратаря на шестого полевого игрока.

Таким образом, сборная России потерпела первое поражение на турнире. В плей-офф, место в котором она обеспечила себе досрочно, команда вышла со второго места в группе А, у нее 17 очков. Сборная США заняла первое место в группе — 18 очков. 

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой, которая займет третье место в группе В. Эту строчку пока занимает команда Чехии. У Чехии 11 очков, однако Финляндия (10 очков) имеет игру в запасе с Канадой.

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Александр
Автор: Александр Май 17, 2017 14:45
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