Сборная России по хоккею разгромила чехов и вышла в полуфинал ЧМ

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «красной машины»

Сборная команда России по хоккею уверенно обыграла чехов в рамках четвертьфинала чемпионата мира и вышла в следующую стадию турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в нашу пользу. Ворота чехов поразили Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин.

При этом российский вратарь Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы, отразив 27 бросков.

Материалы по теме