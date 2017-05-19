Сборная России по хоккею разгромила чехов и вышла в полуфинал ЧМ

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «красной машины»
Сборная команда России по хоккею уверенно обыграла чехов в рамках четвертьфинала чемпионата мира и вышла в следующую стадию турнира.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в нашу пользу. Ворота чехов поразили Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин.
При этом российский вратарь Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы, отразив 27 бросков.
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