Сборная России победила шведов по буллитам в ЧМ по хоккею

В следующем матче 7 мая российской сборной предстоит сыграть с итальянцами

Российские хоккеисты обыграли по буллитам команду Швеции в стартовом матче Чемпионата мира-2017.

Встреча в Кельне завершилась победой россиян со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

В составе российской команды в основное время отличился Сергей Андронов (44-я минута). Победный буллит реализовал Артемий Панарин</strong>. У шведов заброшенной шайбой отметился Элиас Линдхольм (15).

В следующем матче 7 мая российской сборной предстоит сыграть с итальянцами, а команда Швеции днем ранее встретится с хозяевами — сборной Германии.

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