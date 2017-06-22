Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций

Александр
Автор: Александр Июнь 22, 2017 03:45

Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций

Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций

Единственный гол на восьмой минуте забил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду

Сборная России уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций со счетом 0:1.

Единственный гол на восьмой минуте забил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Встреча прошла в среду в Москве на стадионе «Спартак». После сегодняшнего матча Португалия вышла на первое место в группе А, набрав четыре очка.

Россия после двух игр занимает второе место в группе с тремя очками. В первом матче Кубка 17 июня россияне обыграли сборную Новой Зеландии 2:0.

Следующая игра российской сборной состоится в Казани 24 июня против команды Мексики.

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Александр
Автор: Александр Июнь 22, 2017 03:45
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