Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций

Единственный гол на восьмой минуте забил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду
Сборная России уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций со счетом 0:1.
Единственный гол на восьмой минуте забил нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
Встреча прошла в среду в Москве на стадионе «Спартак». После сегодняшнего матча Португалия вышла на первое место в группе А, набрав четыре очка.
Россия после двух игр занимает второе место в группе с тремя очками. В первом матче Кубка 17 июня россияне обыграли сборную Новой Зеландии 2:0.
Следующая игра российской сборной состоится в Казани 24 июня против команды Мексики.
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