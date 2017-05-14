Сборная России за 70 секунд забросила три шайбы в ворота команды Дании

Россияне одержали четвертую победу, на их счету 11 очков, команда возглавила группу А

Сборная России одержала победу над национальной командой Дании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча, прошедшая в Кельне, завершилась со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором периоде в течение 1 минуты 10 секунд игрового времени. Отличились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев</strong>.

По итогам этой встречи россияне одержали четвертую победу, на их счету 11 очков, команда возглавила группу А.

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