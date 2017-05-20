Сборную России ждет испытание Канадой в полуфинале чемпионата мира

В другом матче сыграют Швеция и Финляндия

Сборная России в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Германии и Франции, сыграет против действующего чемпиона мира и Олимпиады — Канады.

Подопечные Олега Знарка в четвертьфинале 18 мая без особых проблем выиграли «неудобных» чехов со счетом 3-0. В другом полуфинале сыграют Швеция и Финляндия.

Канада — действующий чемпион мира. В этом году канадская сборная стала первой в группе В, потерпев только одно поражение от Швейцарии. В остальных матчах группового этапа канадцы уверенно побеждали в основное время и во всех случаях забрасывали не меньше трех шайб.

На последних турнирах Канада неизменно выигрывала у России. Так было, в частности, на Кубке мира, который прошел в прошлом году. Тогда наша команда не сумела навязать борьбу олимпийским чемпионам и уступила 6-3.

«Наша команда сильнее сборной Чехии. Сыграли здорово, как положено – организованно, дисциплинированно, доминировали на протяжении всей игры. Поэтому заслуженно в полуфинале, этот полуфинал будет равносилен финалу. Будем надеяться, что хоккеисты восстановятся и наберутся сил, будем болеть за них всей душой», – сказал после матча вице-премьер Виталий Мутко.