СБР потребовал от BUI наказать Фуркада за нападки на Логинова

Глава Союза биатлонистов России отметил, что комментарии Фуркада стали причиной бурной реакции тысяч людей в мире

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов потребовал от главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга наказать двукратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада и Аристида Бегю за критику в адрес российского спортсмена Александра Логинова</strong>. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TV2, в распоряжении которого оказалось письмо Кравцова от 31 января.

В тексте сказано, что комментарии Бегю и Фуркада стали причиной бурной реакции тысяч людей по всему миру. «Мы апеллируем к вам как к главе IBU, с просьбой принять дисциплинарные меры в их отношении», — написал Кравцов.

Напомним, ранее француз не раз нелицеприятно высказался о россиянине из-за того, что Логинова дисквалифицировали на два года за употребление эритропоэтина. Кроме этого, Фуркад высказал недовольство участием российского спортсмена в чемпионате мира этого года. Бегю же, в свою очередь, после того, как Логинов занял первое место в спринте на одном из этапов Кубка IBU, написал в своем Twitter-аккаунте: «Проиграть сильнейшему — да, мошеннику — нет, ЭПО — стоп».

В итоге на ЧМ в Хохфильцене (Австрия) возник конфликт между Фуркадом, Логиновым и Антоном Шипулиным. Перед заключительным этапом смешанной эстафеты француз, который отправлялся на четвертый этап, наехал на лыжу Логинова, из-за чего завершавший третий этап россиянин упал. После гонки на цветочной церемонии Логинов и Шипулин отказались пожимать руку Фуркаду, который затем попытался покинуть пьедестал. Но позже Шипулин выяснил отношения с Фуркадом и помирился. Тем не менее, сам спортсмен отметил, что они не пришли к компромиссу.