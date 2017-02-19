СБР потребовал от BUI наказать Фуркада за нападки на Логинова

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 01:45

СБР потребовал от BUI наказать Фуркада за нападки на Логинова

СБР потребовал от BUI наказать Фуркада за нападки на Логинова

Глава Союза биатлонистов России отметил, что комментарии Фуркада стали причиной бурной реакции тысяч людей в мире

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов потребовал от главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга наказать двукратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада и Аристида Бегю за критику в адрес российского спортсмена Александра Логинова</strong>. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TV2, в распоряжении которого оказалось письмо Кравцова от 31 января.

В тексте сказано, что комментарии Бегю и Фуркада стали причиной бурной реакции тысяч людей по всему миру. «Мы апеллируем к вам как к главе IBU, с просьбой принять дисциплинарные меры в их отношении», — написал Кравцов.

Напомним, ранее француз не раз нелицеприятно высказался о россиянине из-за того, что Логинова дисквалифицировали на два года за употребление эритропоэтина. Кроме этого, Фуркад высказал недовольство участием российского спортсмена в чемпионате мира этого года. Бегю же, в свою очередь, после того, как Логинов занял первое место в спринте на одном из этапов Кубка IBU, написал в своем Twitter-аккаунте: «Проиграть сильнейшему — да, мошеннику — нет, ЭПО — стоп».

В итоге на ЧМ в Хохфильцене (Австрия) возник конфликт между Фуркадом, Логиновым и Антоном Шипулиным. Перед заключительным этапом смешанной эстафеты француз, который отправлялся на четвертый этап, наехал на лыжу Логинова, из-за чего завершавший третий этап россиянин упал. После гонки на цветочной церемонии Логинов и Шипулин отказались пожимать руку Фуркаду, который затем попытался покинуть пьедестал. Но позже Шипулин выяснил отношения с Фуркадом и помирился. Тем не менее, сам спортсмен отметил, что они не пришли к компромиссу.

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Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 01:45
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