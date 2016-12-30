Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»

Контракт с ним рассчитан на полтора года
Экс-капитан и тренер сборной России по футболу Сергей Семак возглавил «Уфу», сообщает пресс-служба команды.
Известно, что соглашение с 40-летним Семаком рассчитано на полтора года. Отметим, что сегодня ФК «Уфа» в российской премьер-лиге занимает восьмое место с 25 очками.
Пост главного тренера освободился после ухода Виктора Гончаренко, перешедшего в ЦСКА.
Отметим, что в качестве тренера Сергей Семак отметился работой в питерском «Зените» и национальной сборной. Позицию главного тренера он занимает впервые.
За свою футбольную карьеру Семак играл в ЦСКА, французском ПСЖ, ФК «Москва», «Рубине», «Зените».
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