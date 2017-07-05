Сергей Шубенков показал свое лучшее время сезона на соревнованиях в Венгрии

В барьерном спринте наш легкоатлет продемонстрировал результат в 13,01 секунды



Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков продемонстрировал свое лучшее время сезона и занял второе место на соревнованиях «Мемориал Иштвана Дьюлаи» в Венгрии.

Как сообщили в краевом управлении спорта и молодежной политики, в барьерном спринте Шубенков показал время 13,01 секунды.

В этом соревновании барнаулец уступил лишь лидеру мирового сезона, олимпийскому чемпиону Омару Маклеоду — ямайский спортсмен пробежал дистанцию за 12,96 секунду.

Третьим стал американец Ариес Мерритт с результатом 13,11 секунды.

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